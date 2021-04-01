В Лабытнанги хозяин собаки выплатит семье пострадавшей девочки компенсацию в 30 тысяч

В Лабытнанги хозяин агрессивной собаки выплатит более 30 тысяч семье пострадавшей девочки Фото: Вера Зенина

В прокуратуру Лабытнанги обратилась местная жительница, дочь которой пострадала от нападения собаки. Женщина просила помочь получить компенсацию морального вреда и затрат на лекарство с владельца животного.

- Установлено, что в октябре прошлого года 7-летняя девочка подверглась нападению соседской собаки во дворе дома. В результате ребенок получил травму в виде укушенной раны, а также испытал физические и нравственные страдания. Кроме того, ей пришлось пройти курс вакцинации от бешенства, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Чтобы соблюсти права ребенка, прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда и взыскании стоимости затрат на лекарства в пользу матери девочки.

В итоге суд встал на сторону пострадавших, обязав владельца пса выплатить 30 тысяч 299 рублей.