В Салехарде поймали банду малолетних преступников, делавших закладки Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении семерых несовершеннолетних студентов. Они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Преступников задержали 30 марта, у них нашли 8,3 грамма синтетики. Свою деятельность ребята объяснили тем, что хотели подзаработать. Получив наркотики, они расфасовали их на множество мелких пакетов и сделали закладки в разных частях города.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям других лиц, причастных к совершению преступления, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Напоминаем, что в конце января в окружной столице задержали еще двух несовершеннолетних, пытавшихся заработать на наркотиках. Юноши приехали из Москвы.

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