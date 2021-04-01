Победителем благотворительного турнира по волейболу стали газовики из Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

Победителем Благотворительного турнира по волейболу «Кубок Губернатора Ямала-2021» стала команда ООО «Газпром добыча Уренгой».

Финальные игры состоялись во дворце спорта «Звездный» 31 марта. В матче за третье место встретились команды ООО «Газпром добыча Ямбург» и администрация Лабытнанги. Сильнее оказались газодобытчики - у них бронзовые медали турнира.

Однако самым зрелищным оказался матч между командами ООО «Газпром добыча Уренгой» и администрации Тазовского района. Налицо была серьезная подготовка обеих сборных и большое желание показать слаженную игру.

В итоге в упорной борьбе победу вырвали газодобытчики. Отметим, что команда ООО «Газпром добыча Уренгой» становится победителем турнира уже третий год подряд.

Напоминаем, что сегодня, 1 апреля, во дворце спорта состоится благотворительный турнир между командой Губернатора ЯНАО «Северный характер» и сборной капитанов команд «Лидеры Ямала».