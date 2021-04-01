Власти Губкинского будут сотрудничать с благотворительным фондом «Дорогами добра с Ямала»

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

Власти Губкинского заключили договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Дорогами добра с Ямала». На встрече присутствовали глава города Андрей Гаранин и руководитель организации Виталия Тимохина.

- На встрече Виталия Тимохина рассказала о новом направлении, в котором бы они хотели работать - развитие детей с диагнозом аутизм на ранних стадиях. Есть идеи, как привлечь специалистов, которые могли бы заниматься с нашими ребятами. Максимально поможем реализовать этот важный проект, - сообщил градоначальник.

Также он отметил, что организация проводит огромную работу. Помогает не только губкинцам, но и жителям соседних городов и даже других регионов - отправляет посылки с благотворительной помощью в детские дома и малообеспеченным семьям.

Чтобы было, где хранить все собранные вещи и принимать горожан, фонду выделили специальное помещение. Отметим, что его волонтеры занимаются сбором одежды, обуви, бытовой техники и даже мебели для нуждающихся горожан.