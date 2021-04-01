Глава Надымского района усилил контроль за работой управляющих компаний

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надымском районе идет активная уборка снега: его вывозят из дворов, с городских улиц и сбрасывают с крыш. По словам главы муниципалитета Дмитрия Жаромских, силами Надымгоравтодора уже вывезено порядка 160 кубов.

- Что касается уборки крыш, сотрудники профильных служб приступили к работе еще с начала марта. С прошлой недели началась отчистка подъездов и кровель домов, - сообщил руководитель.

Также он добавил, что усилен контроль за работой управляющих компаний. Им необходимо своевременно убирать снег и наледь с крыш зданий. Сотрудники департамента муниципального хозяйства ежедневно совершают инспекционные выезды, контролируя ход работ.

- Уверен, что нам нужно действовать на опережение и сообща, объединив силы и ресурсы. Благодарю всех, кто принимает участие в работах. Уважаемые надымчане, соблюдайте меры безопасности, будьте здоровы и берегите себя, - дал наставление Дмитрий Жаромских.

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