Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

В Ямальском районе снимут художественный фильм о семье оленевода. Автором проекта выступает известный режиссер Владимир Тумаев. Накануне он встретился с главой муниципалитета Андреем Кугаевским, чтобы обсудить предстоящую работу.

- В фильме «Очаг» автор намерен показать зрителю реальную жизнь кочующей семьи оленевода в ямальской тундре. По словам режиссера, сюжет основан на описании деталей традиционного образа жизни ямальских ненцев. Этот формат будет очень интересен зрителю, потому что правдив и документален. Главные роли исполнят местные жители, - рассказал Андрей Кугаевский.

Кстати, линейным продюссером картины является жительница района Галина Матарас. Съемки начнутся уже этим летом.

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