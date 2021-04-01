Фото: правительство Ямала

Ямальцев приглашают принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Отметим, что новый сезон проекта будет отличаться от предыдущих. В этом году упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности.

Конкурс разделили на восемь отраслевых треков. Шесть из них стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Еще два направления запустят в апреле: «Международное» и «Студенты».

Вместе со структурой перезагрузили и систему оценки участников: обновили тесты и ввели новые правила отсева. Теперь он будет проходить после завершения этапов, а не после каждого теста, как было ранее.

Подать заявку можно до 26 апреля. Дистанционные испытания начнутся в конце апреля и продлятся до середине июня. В конце лета - начале осени состоятся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

Отметим, что ямальцы принимают активное участие с первого сезона. За три года более 5 тысяч северян подали заявки, 62 человека прошли в полуфинал, а пятеро стали финалистами.