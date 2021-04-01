Глава Приуральского района отчитался перед губернатором о положении дел

Фото: правительство Ямала

В Салехарде состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова и главы Приуральского района Ивана Сакала. Они обсудили планы по развитию муниципалитета: строительство и реконструкцию социальных объектов, создание инфраструктуры в небольших поселках и поддержку коренного населения.

По словам Ивана Сакала, в прошлом году в районе почти на треть вырос объем производства мяса оленя, а показатели вылова рыбы удалось сохранить на уровне 2019 года. Также район готов к реализации новой меры поддержки - выдаче семьям тундровиков чумового капитала за рождение третьего ребенка.

Кроме того, в муниципалитете полностью исполняются ключевые показатели национальных проектов. В этом году планируют сдать девять домов. Всего строится 12 многоквартирных жилых домов и 95 индивидуальных. Около ста семей уже улучшили жилищные условия. Полностью реализован и национальный проект «Демография» - все дети до трех лет обеспечены местами в яслях.

Также глава района рассказал о строительстве и реконструкции социальных объектов: строится центр единоборств в Харпе, мини-спортивные комплексы в Катравоже и Харсаиме, в ближайшее время начнется реконструкция школы в Харпе, в Аксарке появится современная школа на 550 мест.