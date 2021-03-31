В Ноябрьске будут судить замдиректора Центра лабораторного анализа, которого поймали на взятке

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске завершилось расследование уголовного дела в отношении заместителя директора филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УФО» в ЯНАО. Он обвиняется в получении крупной взятки.

Напоминаем, что о случившемся стало известно в январе текущего года. По данным следствия, с 2019 по 2020 годы мужчина получил от генерального директора «СеверАвтоТранс» несколько взяток на сумму более 350 тысяч рублей.

Дело в том, данная организация заключила договор с иным юридическим лицом, согласно которому должна была провести рекультивацию земель, переработку нефтешлама и обустройство кустовых площадок на месторождениях нефти и газа.

За тем самые 350 тысяч замдиректор центра должен был решить вопрос, связанный с получением положительного результата по протоколам испытаний. Однако замысел преступников раскрыли сотрудники отдела экономической безопасно и противодействия коррупции.

В отношении взяткодателя - руководителя коммерческой организации возбуждены уголовные дела. Тоже самое касается и двух посредников, помогавших в преступлении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.