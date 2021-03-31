В Салехарде полицейские получили ключи от новых квартир

Фото: правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов вручил 53 комплекта ключей от новых квартир семьям полицейских. Они переедут в дом на ул. Глазкова в Салехарде.

- Особенно приятно, что сегодня ключи получают сотрудники органов внутренних дел. Это те люди, которые всегда приходят на помощь, когда ямальцам тяжело. Хочется, чтобы после трудного, зачастую ненормированного рабочего дня, вы возвращались в комфортные квартиры, где вашим близким всегда будет тепло и уютно, - сказал глава региона.

Фото: правительство ЯНАО

Среди тех, кто получил ключи - семья старшего лейтенанта полиции Азамата Аляшова. Он с рождения живет в Салехарде, почти 15 лет служит в полиции, а сейчас работает в ГИБДД. В семье Аляшовых трое детей. Раньше все они жили с родителями, теперь - переедут в отдельную квартиру. Всего в доме 105 квартир. Больше половины предназначены для полицейских и медицинских работников, в 34 квартиры переедут жители из аварийного фонда.

Отметим, что улучшение жилищных условий ямальцев - одна из главных задач. В начале своей работы губернатор поставил цель - расселить миллион квадратных метров аварийного фонда. С начала действия программы в комфортные квартиры переехали больше 5 тысяч семей, всего около 24 тысяч семей улучшат жилищные условия.