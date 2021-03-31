«Знаменитости и летний лед»: в Губкинском готовятся ко Дню города

Фото: администрация Губкинского

Глава Губкинского Андрей Гаранин раскрыл несколько секретов относительно празднования Дня города.

Несмотря на то, что до 35-летнего юбилея еще пять месяцев, подготовка к нему идет полным ходом. Программа мероприятий уже утверждена: все начнется 2 сентября, а закончится - 4 сентября большим фейерверком.

- На праздник приедут звезды, кто - пока не скажу, но это будет не одна звезда, а несколько. Сейчас могу сообщить, что у нас будет ледовое шоу, локацию назовем «Летний лед, - сообщил Андрей Гаранин.

Также он добавил, что 4 и 5 сентября все желающие смогут взять коньки напрокат и покататься по искусственному льду.