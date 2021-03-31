Ноябрьские школьники чаще всего страдают глазными болезнями

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое прошло совещание, в котором приняли участие руководители учреждений общего и дополнительного образования, а также заместитель главного врача по педиатрической помощи Ирина Сердешнова.

Она представила доклад о состоянии здоровья школьников по результатам медицинского осмотра. Лидируют в антирейтинге болезни глаз. Врачи связывают это с климатическими условиями и увлечением гаджетами. Далее по убывающей: болезни органов пищеварения, костно-мышечного аппарата, нервной и эндокринной систем.

- Проект «Школьная медицина», который направлен на усиление профилактической работы с детьми, доказал свою эффективность. За время его работы выявлены онкологические, гематологические и иммунологические патологии на этапе до выраженной клинической картины заболеваний. Ранняя диагностика значительно повышает шансы детей на полное выздоровление, - рассказали в Новоуренгойской ЦГБ.