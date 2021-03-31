Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надымском районе продолжают развивать занятия спортом. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских в своих соцсетях.

- В Надымском районе действуют множество спортивных учреждений: «Арктика», «Арктур», «Лидер», Центры развития физической культуры и спорта и.т.д. Все они имеют современное спортивное оборудованием. Кстати, в спорткомплексе «Арктика» запущен проект «Активное долголетие» для жителей преклонного возраста, - сообщил руководитель.

Кроме того, в районе постоянно проводятся спортивные мероприятия с участием жителей на открытых площадках.

Одно из самых массовых и ожидаемых - ежегодная лыжная гонка «Лыжня России». А для любителей коньков действует каток на открытом хоккейном корте у бульвара им. В. Стрижова, где каждую субботу, с 12.00 до 15.00, открыт бесплатный прокат.

- В целом хочу отметить активность надымчан. Рад, что жители района не упускают возможность провести свободное время с пользой для себя и своих близких, - добавил Дмитрий Жаромских.