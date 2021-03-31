На Ямале определили победителей конкурса среди НКО, которым достанутся гранты от губернатора

Фото: департамент культуры ЯНАО

На Ямале определили победителей конкурса среди некоммерческих организаций, которым достанутся гранты от губернатора на реализацию творческих проектов.

Грант в размере 500 тысяч рублей достался Шурышкарской общественной районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Ее участники представили проект «Творческий союз по мыловарению Хобби Soap для пожилых людей». Он направлен на повышение качества жизни людей старшего возраста и уменьшение их социальной изоляции. Проект будет реализован на базе Центра досуга и народного творчества села Мужи.

Еще один грант на такую же сумму получила Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал - потомкам!» за проект «Международная Арктическая Биеннале молодого искусства «Арктические видения / Arctic Visions». Он предоставит возможность молодым художникам из всех восьми арктических стран принять участие в международной выставке арт-объектов на единой площадке в Салехарде.

Оба проекта будут реализованы до конца этого года.