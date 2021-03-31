В Салехарде волонтеры связали одежду для недоношенных детей

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде учащиеся центра детского творчества «Надежда» и педагог Татьяна Андросова присоединились к международной акции «28 петель». Они связали одежду из шерстяной пряжи для деток, родившихся раньше срока с экстремально низким весом.

Уровень владения спицами у юных волонтеров разный, поэтому девочки сами выбирали, что именно связать и в каком количестве. Кто-то вязал шапочки, плед, носочки и распашонки, а кто-то - игрушки-осьминожки. По истечении двух месяцев одежда была готова. Связанные вещи в ближайшее время передадут в перинатальный центр Салехарда. Они оказывают массажный, тонизирующий, общеукрепляющий и, самое главное, согревающий эффект для младенцев.

- Здорово осознавать, что ты делаешь добро! Я очень рада, что могу помочь маленьким детишкам. Мне кажется, когда я вяжу, то все свое тепло и добро передаю рожденному малышу, - рассказала участница акции Виолетта Подолян.

Напоминаем, что клуб «28 петель» открылся в Салехарде в декабре 2020 года.