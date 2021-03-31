Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 марта 2021 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека, с начала периода - 37 991.

Из общего числа болеющих 116 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 407 человек.

Отметим, что за сутки не выявлено ни одного случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 937 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 22 заражения COVID-19 (за весь период - 32 054): Новый Уренгой - 9 (за весь период - 6 599), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 302), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 296), Муравленко - 3 (за весь период - 2 859), Салехард - 1 (за весь период - 3 435), Губкинский - 1 (за весь период - 2 681), Тазовский район - 1 (за весь период - 1 136).

За сутки в регионе провели 3 451 тест в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 493 393.

Излечились от коронавируса 29 человек, за весь период - 36 554.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 275 человек с COVID-19, из них 1 070 (12,9%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 545 095. Выздоровевших - 10 176, за весь период - 4 166 172. Умерших - 408, с начала периода - 98 850.