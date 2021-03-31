В Салехарде на озера Лебяжье может появиться кафе

Фото: администрация Салехарда

Власти салехарда внесли изменения в схему нестационарных торговых объектов. Теперь она дополнена восемью новыми точками, среди которых озеро Лебяжье, ул. Ленина и магазин «Перекресток». В будущем здесь могут появится точки общественного питания или торговые павильоны.

Отметим, что создание новых мест предусмотрено программой «Комфортная городская среда» и по требованиям они должны быть оформлены в едином архитектурном стиле.

- Администрация выбрала те места, которые наиболее интересны жителям. На них предприниматели смогут установить нестационарные торговые объекты (киоски или павильоны). За данные земельные участки арендная плата не взымается, - рассказал начальник управления экономики администрации города Руслан Юсупов.

Для участия в конкурсе необходимо обратиться в управление муниципального заказа и торговли администрации города по телефонам: 8(34922) 2-54-09, 8(34922) 2- 54-06, 8(34922) 2-55-93.