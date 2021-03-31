На Ямале стартовал прием документов для включения в федеральный список КМНС

Фото: Правительство ЯНАО

С 29 марта в 32 офисах МФЦ Ямала начался прием документов для подачи сведений и включения в федеральный список коренных малочисленных народов. Напомним, что процедура стала намного проще и доступнее после подписания соглашения между Федеральным агентством по делам национальностей и МФЦ округа. ЯНАО стал первым регионом, где был принят такой механизм.

Процедура занимает примерно 15 минут и не требует оплаты. Для ее прохождения понадобятся только паспорт и документ, подтверждающий национальность – свидетельство о рождении или решение суда. Сотрудники МФЦ заполняют заявления самостоятельно, заверять документы у нотариуса не нужно.

Одними из первых, кто прошел процедуру по новой схеме, стала семья из Салехарда – Олег и Марина Сюгней, родители воспитывают троих детей.

Фото: Правительство ЯНАО

По словам Олега, запись в федеральном списке коренных народов важна, так как она упрощает процесс получения льгот, которые положены северянам по закону. Теперь не нужно каждый раз предъявлять свидетельство о рождении, чтобы подтвердить национальность, данные из системы будут подгружаться автоматически.

Кроме того, уже сейчас Олег и Марина позаботились о том, чтобы дети тоже могли воспользоваться преференциями без лишних хлопот. Так, их старший сын Гавриил сможет заменить срочную службу в армии альтернативной.

Записаться на прием можно на сайте МФЦ или по телефону кол-центра.