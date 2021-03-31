Два новых детских сада открыли в Ноябрьске

Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске распахнули двери два новых садика – «Морозко» и «Дюймовочка». В дни открытия, чтобы помочь малышам в адаптации, воспитанников встречали любимые мультгерои с играми и театрализованными программами.

Особенность новых детских садов – в образовательной программе. В «Морозко» она направлена на формирование инженерного мышления, а в «Дюймовочке» внимание акцентируют на экологическом воспитании.

Немаловажно интеллектуальное и физическое развитие. Оба дошкольных учреждения оснащены интерактивным, игровым и дидактическим оборудованием, обучающими комплектами для экспериментов и проектной деятельности, это тематические конструкторы Lego, наборы Mip WoWWee и многое другое. Для укрепления здоровья в садах оборудованы специальные зоны с тренажерами, рассчитанными на разный возраст.

Еще одним интересным нововведением стали модернизированные пищеблоки и буфеты в каждой группе, а также лифт для доставки питания.

– Президент поставил задачу обеспечить всех детей от полутора лет местами в детских садах. Несмотря на сжатые сроки и ковидный год, 22 новых сада открывают свои двери в этом году. Целое созвездие детских садов появилось на карте Ямала – и это наша с вами победа. Это абсолютный рекорд в современной истории Ямала – мы никогда не вводили одновременно такое количество детских садов, – подчеркнул глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая с ежегодным докладом о положении дел в округе.

Отметим, что пока детсады работают не на полную мощность: в «Морозко» открыто только 8 групп для 100 воспитанников, а в «Дюймовочку» приняли 45 детей. В целом каждое учреждение рассчитано на 240 мест, их возведение проходило под контролем главы города Алексея Романова, который лично посещал стройплощадки.