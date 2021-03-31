Жительнице Нового Уренгоя грозит десять лет за хранение наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО
В Новом Уренгое задержали местную жительницу 1987 года рождения, причастную к незаконному обороту наркотиков. У нее нашли сверток с порошкообразным веществом.
- Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 1,49 грамм, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
В свое оправдание злоумышленница пояснила, что приобрела наркотик его исключительно для себя, не собираясь распространять.
Сейчас женщина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Напоминаем, что на днях в городе задержали мужчину с наркотиками.
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