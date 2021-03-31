Жительнице Нового Уренгоя грозит десять лет за хранение наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое задержали местную жительницу 1987 года рождения, причастную к незаконному обороту наркотиков. У нее нашли сверток с порошкообразным веществом.

- Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 1,49 грамм, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленница пояснила, что приобрела наркотик его исключительно для себя, не собираясь распространять.

Сейчас женщина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Напоминаем, что на днях в городе задержали мужчину с наркотиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новом Уренгое уничтожили три килограмма наркотиков. Также к ним присоединились различные приспособления для их приготовления (подробнее)