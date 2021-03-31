В Ноябрьске пройдут городские соревнования по автомодельному спорту в закрытых помещениях

В Ноябрьске пройдут городские соревнования по автомодельному спорту в закрытых помещениях. Бороться за победу предстоит гонщикам из Сургута, Нового Уренгоя, Нефтеюганска и Ноябрьска в двух возрастных категориях - до 14 лет и старше 15 лет.

Участников ждут два этапа соревнований: 3 апреля состоятся пробные заезды и квалификация во всех классах радиоуправляемых моделей с электрическим двигателем (GT-10, F-1, EVRO TRUCK, 1:16). А 4 апреля пройдет торжественное открытие соревнований, финальные заезды во всех классах и церемония награждения.

Мероприятие пройдет в спортивном комплексе НОУ «Центр духовно-нравственного воспитания». Организатором соревнований выступает управления по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска и муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи».