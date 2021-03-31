В Тазовском районе пенсионерка добилась компенсации расходов через суд Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Тазовского района обратилась местная жительница, которая попросила помочь получить компенсацию расходов.

- Установлено, что пенсионерка обратилась в пенсионный фонд города Тарко-Сале и Тазовского района, чтобы получить компенсации расходов на проезд автомобильным транспортом по маршруту Тазовский - Новый Уренгой - Челябинск, однако учреждение отказало в оплате проезда, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о взыскании с пенсионного фонда 3 500 рублей в пользу заявительницы, что и было сделано. На данный момент женщина получила причитающиеся ей деньги.