Прокуратура Пуровского района обнаружила нарушения в работе торгового центра «Скорпион» Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Пуровского района обнаружила нарушения в работе торгового центра «Скорпион».

- Установлено, что объект уже долгое время работает без паспорта безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим на владельца торгового центра завели административное дело по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). Суд назначил ему штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Кроме того, по аналогичным нарушениям возбуждены административные дела на руководство ООО «Орион плюс» и ООО «Стомадент».

Устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.