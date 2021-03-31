В Губкинском введут дополнительную выплату для врачей, приехавших из других регионов Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинской городской больнице появились два новых специалиста - врач-рентгенолог и врач ультразвуковой диагностики. На Ямал они переехали из соседнего региона.

По словам главы города Андрея Гаранина, решающую роль в привлечении специалистов играют меры поддержки, действующие для медиков.

- Недавно встречался с врачами и руководством больницы, чтобы обсудить, как можно привлечь недостающих специалистов - сейчас в медучреждении 12 свободных вакансий. Решили, что необходимо ввести дополнительные выплаты, они появятся уже в этом году, - рассказал градоначальник.

Также в городе решается вопрос жилья для приезжих специалистов. На данный момент в 9-ом микрорайоне строится дом, в котором 11 квартир передадут больнице. В других новостройках также будет предусмотрено жилье для медиков первичного звена.