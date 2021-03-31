В Салехарде дома в мкр. Комбинат и Гидропорт объединят в единую систему водоотведения

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялось заседание комиссии по вопросам охраны окружающей среды. Один из вопросов, который обсудили участники - строительства сетей водоотведения в мкр. Гидропорт и Комбинат.

- В 2021 году запланировано уложить коллекторы по ул. Почтовая - до 1 июля и по ул. Маяковского - до 1 августа. Прокладка самотечного коллектора по ул. Чкалова и напорного коллектора по ул. Северная, в том числе монтаж канализационной станции по ул. Чапаева - до 1 ноября, - рассказал главный инженер АО «Салехардэнерго» Евгений Федотов.

Данные работы позволят объединить дома по этим улицам в единую городскую систему водоотведения, что избавит жителей от аварий на локальных септиках.

Второй вопрос, который рассмотрели участники совещания, касался озеленения города.

- Летом и осенью мы планируем высадить порядка 500 саженцев деревьев. Приоритет отдается хвойным породам (ель, сосна). Кроме того, на клумбах будет высажено более 48 тысяч цветов, - сообщил начальник управления транспорта и городского хозяйства администрации города Алексей Нога.

Также продолжится кронирование деревьев и кустов на ул. Республики, ул. Мира и в городском саду.