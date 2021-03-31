В Новом Уренгоя появится архитектурная подсветка домов

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новый Уренгой стал лидер по количеству возводимого жилья в регионе. В планах на этот год - сдача 8 многоквартирных домов площадью более 52 тысячи квадратных метров.

Так, в Коротчаево строятся две пятиэтажки на 140 квартир. Еще одна многоэтажка на 322 квартиры будет сдана в мкр. Дорожников. Уже в этом году туда переселятся жители ветхих домов.

Кроме того, в городе возводится коммерческое жилье. В процентном соотношении к аварийному - 50/50. По словам главы города Андрея Воронова, спрос на него большой - многие квартиры выкуплены еще на стадии строительства.

Также в этом году стартует пилотный проект по архитектурной подсветке домов.

- В этом году на трех многоквартирных домах появится контурная подсветка. Изменения коснутся домов №26 и 28 по улице Губкина, а в перспективе и дома №21. По задумке организаторов, между северной и южной частями появятся световые ворота, которые станут украшением города. Также иллюминация украсит микрорайон Оптимистов в районе Богоявленского собора, - рассказал градоначальник.