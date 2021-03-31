В Муравленко открылся спорткомплекс «Лидер»

Фото: правительство ЯНАО

В Муравленко состоялось открытие спорткомплекса «Лидер». Это долгожданный для города объект, строительство которого велось почти 9 лет. Посещать занятия будут более 300 человек, среди которых 80 воспитанников школы художественной гимнастики, которая считается сильнейшей на Ямале. Раньше они занимались в приспособленном помещении.

Также в новом спорткомплексе можно будет заниматься настольным теннисом, мини-футболом, волейболом и баскетболом, а в просторном тренажерном зале - фитнесом и общей физической подготовкой.

Отметим, что спорткомплекс - это еще один объект большой программы по завершению долгостроев, которая началась в округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Это одна из важнейших задач, о которых глава региона говорил в своем докладе о положении дел.