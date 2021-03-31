В Салехарде снова пройдет экологическая акция «Чистый город. Сделаем вместе!»

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда вновь станут участниками акции «Чистый город. Сделаем вместе!», которая пройдет с 1 июня по 17 сентября. В ее рамках запланировано несколько экологических мероприятий.

Так, 5 июня состоится всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна - 2021». На первую декаду июня запланирована акция по посадке деревьев, приуроченная к 115-летию российского парламентаризма. Далее, 11 июня, пройдет всероссийский день посадки леса и Международная акция «Сад памяти», а 16 июля - всероссийская акция «Вода России». В конце августа - начале сентября предусмотрен всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», а 10 сентября - акция по посадке деревьев «Живи, лес».

Напоминаем, что самая первая акция прошла в Салехарде в 2020 году. Тогда было вывезено 2 тысячи тонн отходов, снесено 32 незаконных строения, утилизировано 52 брошенных транспортных средства, ликвидировано 9 стихийных свалок и расчищено 25 километров береговой линии реки Полуй.