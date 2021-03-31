Города и поселки Ямала ждет масштабное преображение

Фото: правительство ЯНАО

Города и поселки Ямала ждет масштабное благоустройство. Согласно плану, в 2021 году изменения коснутся 74 общественных территорий и 17 дворов.

Уже этим летом Ноябрьск-парк, территория, прилегающая к администрации города, и центральная аллея-бульвар станут единым целым. Проект предусматривает обновление старых и создание новых пешеходных зон, озеленение, пространство для отдыха, установку оригинальных и многофункциональных архитектурных форм, интерактивных объектов и павильонов общественного питания.

Также среди проектов 2021 года - многофункциональная площадка на ул. Надымской в Новом Уренгое. Ее площадь - 4 тысячи квадратных метров. Сейчас пространство не соответствует современным стандартам, подтапливается в весенний период и требует регулярных ремонтов. После благоустройства здесь появятся современные детские игровые комплексы, спортивное оборудование, освещение и прорезиненное покрытие.

- Ямальцы сами определяют объекты для благоустройства. Наши населенные пункты будут преображаться именно так, как это нужно жителям, - рассказал начальник отдела благоустройства департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Руслан Чайников.

Отметим, что все объекты, реализуемые в этом году, ямальцы выбирали на портале «Живем на Севере».