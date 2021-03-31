Погода на Ямале на 31 марта: переменная облачность и снег

Погода на Ямале на 31 марта Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 31 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -9, ночью -9. Ветер 9-13 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - снег. Днем -14, ночью -11. Ветер 6-9 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -16, ночью -15. Ветер 10-14 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -23, ночью -26. Ветер 3-4 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -20, ночью -18. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -20, ночью -23. Ветер 1-2 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -9. Ветер 7-12 м/с.

Муравленко: переменная облачность, вечером - снег. Днем -14, ночью -11. Ветер 7-10 м/с.