«РН-Пурнефтегаз» сэкономил 800 миллионов рублей благодаря повышению производственной эффективности

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

В 2020 году «РН-Пурнефтегаз», добывающий актив «Роснефти», за счёт программы повышения производственной эффективности (ППЭ) сократил операционные затраты на 498 млн рублей, капитальные затраты - на 302 млн рублей. В рамках реализации программы внедрено 27 проектов, экономический эффект от реализации которых превысил 800 млн рублей.

В числе реализованных проекты по сокращению технологических потерь на производстве, энергосбережению, а также использованию беспилотных технологий для аэромониторинга объектов нефтегазодобычи. Также предприятие активно участвует в повышении квалификации работников в области эффективности производства. В течение года в производственные процессы было внедрено 14 рационализаторских предложений сотрудников предприятия, а также утвержден 21 новый проект. В октябре 2020 года на сессии по повышению производственной эффективности компания была признана лидером в блоке «Развитие нефтегазового и шельфового бизнеса» по количеству тиражируемых проектов.

Развитие технологического и научного потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022»: компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию цифровых и технологических подходов по всей производственной цепочке, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтегазовом рынке.

Справка:

ООО «РН-Пурнефтегаз» – один из основных центров нефтегазодобычи НК «Роснефть» в ЯНАО. Предприятие расположено в городе Губкинском и осуществляет производственную деятельность на 16 лицензионных участках. За время разработки месторождений предприятие добыло более 260 млн тонн нефти и газового конденсата, более 110 млрд м3 газа.