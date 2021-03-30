В Мужевской больнице появился новый врач-стоматолог

Фото: правительство ЯНАО

В штате Мужевской ЦРБ появился новый специалист - врач-стоматолог. Дмитрий Курдибановский переехал в райцентр из Санкт-Петербурга, где с 2017 года практиковал в частной клинике, в том числе занимался протезированием.

Он окончил Волгоградский государственный медицинский университет и участвовал в IV студенческой олимпиаде, где занял второе место в номинации «Эстетическая реставрация». А в 2016 году завершил обучение в интернатуре при Волгоградском государственном медицинском университете.

До появления нового специалиста в поликлинике Мужевской ЦРБ принимал только один врач-стоматолог, к которому была большая очередь. Появление второго специалиста позволит значительно разгрузить поток пациентов.