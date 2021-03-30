В Коротчаево пройдут соревнования по зимней рыбалке

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое состоятся традиционные соревнования по зимней рыбалке. Они пройдут 4 апреля в районе Коротчаево на озере за жилым поселком «Путьрем».

К участию приглашаются команды организаций и предприятий города. В каждой должно быть не более четырех человек: три рыбака и один наблюдатель-судья. Регистрация участников начинается в 8.15, а открытие соревнования и жеребьевка - в 8.45.

Победителем признают ту команду, у которой окажется самый большой по весу улов. Также определят победителя в номинации «Самая большая рыба».

Более подробную информацию можно получить у главного судьи Олега Сафронова по телефону: 8(912)913 67 08.