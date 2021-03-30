В Ноябрьске директор предприятия задолжал работникам почти 4 миллиона
Фото: Вера Зенина
Ноябрьская прокуратура помогла сотрудникам ООО «Юнэрго Сервис» получить задолженность по зарплате.
- Установлено, что 106 работникам предприятия не выплачена заработная плата за январь 2021 года. Размер задолженности составил почти 4 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Чтобы восстановить права людей, прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
На данный момент задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена.
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