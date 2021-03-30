В Ноябрьске директор предприятия задолжал работникам почти 4 миллиона Фото: Вера Зенина

Ноябрьская прокуратура помогла сотрудникам ООО «Юнэрго Сервис» получить задолженность по зарплате.

- Установлено, что 106 работникам предприятия не выплачена заработная плата за январь 2021 года. Размер задолженности составил почти 4 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы восстановить права людей, прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

На данный момент задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главное дорожное предприятие Салехарда задолжало сотрудникам более 7 миллионов. В дело вмешалась прокуратура (подробнее)