В Тарко-Сале росгвардейцы отыскали пропавшую девочку

Фото: Росгвардия по ЯНАО

В Тарко-Сале сотрудники Росгвардии отыскали пропавшую 12- летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы.

Сотрудники получили ориентировку на ребенка, находясь на маршруте патрулирования, после они сразу же приступив к поискам. Вскоре правоохранители заметили на улице Мира подходящую под описание девочку. Ребенок объяснил, что она просто заигралась с друзьями после уроков и потеряла счет времени.

Далее росгвардейцы отвезли найденную девочку в отдел полиции, где ее ожидали взволнованные родители.

Отметим, что в поисках принимали участие прапорщик Хамзы Исаев, старшина Станислав Миргородский, сержант Андрей Рябев и младший сержант Шериф Гусенханов.