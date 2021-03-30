В Ноябрьске установили лимит на проезды в автобусе по карте школьника

Фото: МУП "Пассажирские Перевозки"

В Ноябрьске ввели ограничения на бесплатные проезды по карте школьника. Об этом сообщили в МУП «Пассажирские перевозки».

- С 1 апреля 2021 года по карте школьника установлен лимит - 60 льготных поездок в месяц. После их использования проезд в общественном транспорте осуществляется на общих основаниях. Поездки, которые не были использованы в текущем месяце, на следующий не переносятся, - рассказали на предприятии.

Также льгота на проезд в общественном транспорте не будет действовать с 1 июня по 31 августа.

Напоминаем, что деньги на карту школьника зачисляются без комиссии. Когда средства поступят на счет, ей можно расплачиваться в автобусах после окончания лимита поездок.