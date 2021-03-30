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Происшествия30 марта 2021 14:13

Девочка из Нового Уренгоя оказалась не единственной жертвой педофила, рассылавшего интимные фото детям

Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Марина Прохорова
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Мужчина, приславший интимные фото маленькой девочке из Нового Уренгоя, оказался замешан еще в нескольких подобных делах

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое продолжается расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в развратных действиях, совершенные в отношении детей.

Напоминаем, что злоумышленника задержали в марте 2020 года. Тогда местная жительница нашла в телефоне своей малолетней дочери переписку с мужчиной, который просил девочку отправить ему интимные фотографий. Кроме того, преступник уже сам отправил ребенку несколько своих фото подобного рода.

- В ходе расследования удалось установлено еще шестерых несовершеннолетних потерпевших, проживающих в различных регионах. Обвиняемый знакомился со своими жертвами в социальных сетях, а затем предлагал им продолжить общение с использованием популярных мессенджеров, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что несовершеннолетним оказывается психологическая помощь.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Криминал