Девочка из Нового Уренгоя оказалась не единственной жертвой педофила, рассылавшего интимные фото детям

Мужчина, приславший интимные фото маленькой девочке из Нового Уренгоя, оказался замешан еще в нескольких подобных делах Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое продолжается расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в развратных действиях, совершенные в отношении детей.

Напоминаем, что злоумышленника задержали в марте 2020 года. Тогда местная жительница нашла в телефоне своей малолетней дочери переписку с мужчиной, который просил девочку отправить ему интимные фотографий. Кроме того, преступник уже сам отправил ребенку несколько своих фото подобного рода.

- В ходе расследования удалось установлено еще шестерых несовершеннолетних потерпевших, проживающих в различных регионах. Обвиняемый знакомился со своими жертвами в социальных сетях, а затем предлагал им продолжить общение с использованием популярных мессенджеров, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что несовершеннолетним оказывается психологическая помощь.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.