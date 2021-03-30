Житель Нового Уренгоя купил авиабилеты на фальшивом сайте Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1978 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что мужчина оформил на одном из сайтов заявку на покупку авиабилетов. При оплате он ввел данные банковской карты, а также пароль, который пришел в смс-сообщении. После этого со счета северянина списались 9 тысяч рублей. Однако билеты так и не дошли до покупателя, а сотрудники техподдержки не выходили на связь. Поняв, что стал жертвой аферистов, мужчина написал заявление в полицию.

Сейчас сотрудники разыскивают преступников, нажившихся на северянине, им грозит до трех лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».