В Ноябрьске появится цифровизированный туристический маршрут

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске появится пеший экскурсионный маршрут, рассказывающий о главных городских достопримечательностях при помощи современных информационных технологий.

- Уже к концу 2021 года любой желающий сможет пройтись по экскурсионной тропе цифровизированного формата. В определенных местах будут установлены информационные знаки с уникальными QR-кодами. Считав код на смартфоне, экскурсант попадет на страницу, где сможет прослушать аудиоролик о самом месте, узнать интересные факты и посмотреть исторические фотографии, - рассказали в городской администрации.

Известно, что в туристический маршрут войдут Ноябрьск-парк, а также скульптурные композиции «Вместе ради будущего», «Хлеб нашей памяти» и «Ямал» (возле пешеходного фонтана). Сейчас ведется разработка мультимедийного контента: составляются описания объектов, подбираются фото и видеоматериалы.

Отметим, что такое новшество позволит не только гостям, но и самим жителям ближе познакомиться с достопримечательностями Ноябрьска.