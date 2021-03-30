Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 марта 2021 года увеличилось на 23 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека, с начала периода - 37 969.

Из общего числа болеющих 120 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 9 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 407 человек.

Кроме того, за сутки выявлен один новый случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 937 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 22 заражения COVID-19 (за весь период - 5 937): Новый Уренгой - 11 )за весь период - 6 590), Ноябрьск - 6 (за весь период - 4 298), Надымский район - 2 (за весь период - 3 379), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 293), Ямальский район - 1 (за весь период - 894).

За сутки в регионе провели 2 772 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 489 942.

Излечились от коронавируса 35 человек, за весь период - 36 525.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 277 человек с COVID-19, из них 1 007 (12,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 536 820. Выздоровевших - 9 588, за весь период - 4 155 996. Умерших - 409, с начала периода - 98 442.