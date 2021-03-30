В Лабытнанги появится детский микрореабилитационный центр «Суляко»

Фото: правительство ЯНАО

В Лабытнанги появится микрореабилитационный центр «Суляко» (в переводе с ненецкого языка означает «олененок»). В нем будут проходить лечение дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Для учреждением закупят технические средства реабилитации: ходунки, костюм Адели, вертикализатор, систему управления взглядом и многое другое. Кроме того, сотрудники центра пройдут специализированные стажировки и обучение.

Открытие «Суляко» стало возможном благодарю гранту, который учреждение получило на конкурсе инфраструктурных проектов - более 3,6 миллиона рублей.

Отметим, что это второй подобный грант, выданный на Ямале. В начале года новоуренгойский центр помощи семье и детям «Садко» получил субсидию в размере около 5 миллионов рублей на создание микрореабилитационного центра.

Пока в Лабытнанги и Новом Уренгое решают организационные вопросы, в Приуралье жители уже могут обращаться за помощью в местный выездной микроцентр «Нёта».