На Ямале бюджетников лишили компенсации расходов за провоз автотранспорта на пароме

Фото: правительство ЯНАО

Теперь жителям Ямала больше не будут компенсировать расход за провоз личного транспорта по железной дороге или на пароме во время отпуска.

- Обращаем внимание работников бюджетной сферы, которые проживают в Салехарде, поселке Аксарка, селе Харсаим и деревне Горнокнязевск на то, что расходы за провоз транспорта на ж/д платформе или пароме больше не подлежат компенсации (при условии проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно), - рассказали в департаменте экономики ЯНАО.

Это связано с тем, что осенью 2020 года открылась трасса Надым-Салехард. Теперь ямальцам предлагают ехать в отпуска по этой дороге.

В своем решении власти ссылаются на закон ЯНАО по ч. 3 ст. 5 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 89-ЗАО. Оплата расходов включает в себя фактически совершенные и документально подтвержденные расходы за провоз транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме при условии отсутствия дорог на отдельных участках пути.

Отметим, что речь идет о суммах от 13 600 до 19 700 рублей в одну сторону, в зависимости от категории автомобиля.

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