В Новом Уренгое управляющая компания незаконно выставила жильцам счет на полтора миллиона Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя помогла жильцам 47 многоквартирных домов вернуть деньги, которые им незаконно вписали в квитанции по кварплате.

Все началось в 2020 году, когда АО «Уренгойжилсервис» заключило договор на техническую диагностику газового оборудования домов, у которого истек срок службы. При этом все расходы понесли собственники квартир. Соответствующе суммы были вписаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

- В соответствии с жилищным законодательством внутридомовые системы газоснабжения являются общим имуществом многоквартирного дома. Соответственно расходы на их содержание несет управляющая компания за счет средств, ежемесячно перечисляемых собственниками, и дополнительно к оплате выставляться не могут, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Далее прокурор внес представление генеральному директору АО «Уренгойжилсервис», обязав исправить нарушение. По результатам его рассмотрения жильцам произведен перерасчет на общую сумму 1,6 миллиона рублей.