В Салехарде осудят пожилого мужчину, который едва не застрелил соседей Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде завершилось расследование уголовное дела в отношении 61-летнего местного жителя. Он обвиняется в попытке убийства двух человек. Преступление случилось 20 февраля в одном из домов по улице Ленина.

По данным следствия, мужчина уже долгое время не ладил с соседями. В тот день, после очередной ссоры, злоумышленник решился расквитаться с надоевшими жильцами. Взяв ружье 12 калибра, он зашел в их квартиру и наставил оружие на женщину. Однако дама оказалась не из робкого десятка и оказала активное сопротивление, ухватившись руками за ствол ружья. В ходе борьбы мужчина выстрелил два раза, попав во входную дверь. Далее пара скрутила нападавшего и удерживала до приезда полиции.

Сейчас злоумышленник заключен под стражу, а уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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