Новоуренгоец отдал мошеннику 185 тысяч рублей за перевозку документов Фото: Вера Зенина

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 22 по 28 марта, зарегистрировано 36 подобных преступления, ущерб от которых превысил 4,5 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стал житель Нового Уренгоя. Мужчина перевел аферисту 185 тысяч рублей за доставку документов из газовой столицы до Сургута. Потерпевший перешел по ссылке, которую ему отправил злоумышленник в мессенджере WhatsApp, введя данные банковской карты. Кстати, нарвался новоуренгоец на преступника в приложении Blablacar.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

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