В Салехарде отремонтируют почти два километра дорог

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде идет активная подготовка к началу сезона ремонтно-строительных работ на городских улицах. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

Так, одним из долгожданных событий станет завершение ремонта на улице Маяковского. В прошлом году там велись масштабные работы по прокладке коммунальных сетей, в этом году они будут завершены.

Также планируется построить сеть водоотведения по улицам: Маяковского, Почтовая, Б. Кнунянца и Чкалова общей протяженностью почти два километра. Кроме того, здесь появятся канализационная напорная станция и ливневки. После этого дорогу заасфальтируют.

- В рамках окружной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет обновлено 1,8 километра дорожного полотна. Отремонтируем тротуары. Понимаю, что это одна из артерий, связывающих район Комбината с центром города, а потому необходимо привести ее в надлежащее состояние. Салехардцы, прошу с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ, - призвал жителей глава города.

Также планируется обновить почти полкилометра асфальта и на примыкающей улице Почтовая. Участок от Б. Кнунянца до Маяковского достаточно оживленный и тоже нуждается в соответствующем качестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде заменят освещение на 23 улицах. Работы уже начались (подробнее)