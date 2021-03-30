Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надымском районе отремонтируют восемь школ и один детсад. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских в своих соцсетях.

- Наши дети значительную часть времени проводят в стенах школ. Для того, чтобы обеспечит ребят и педагогов комфортными и безопасными условиями, в 2021 году мы запланировали текущий ремонт девяти образовательных учреждений, - написал руководитель.

Обновления ждут три школы в Надыме, школы-интернаты в поселке Кутопъюган и в селе Ныда, школы в поселках Лонгъюган, Ягельный и Правохеттинский, а также надымский детский сад «Елочка».

В каждом учреждении выполнят различные виды работ: ремонт стен, потолков, кровли и прочее. Ремонт пройдет во время летних каникул. Финансирование предусмотрено как из окружного бюджета, так и из местного.

- Новый учебный год начнется в обновленных зданиях. Уверен, в такой обстановке пополнять копилку знаний дети будут с большим удовольствием, - добавил Дмитрий Жаромских.