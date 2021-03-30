В Лабытнанги выбрали территорию, на благоустройство которой может быть выделено 80 миллионов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги прошло заседании общественной комиссии, на котором рассмотрели предложения горожан по благоустройству, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Напоминаем, что городу-победителю достанутся 80 миллионов рублей.

- Место потенциального благоустройства определено с помощью ваших предложений. Вновь с большим отрывом лидировала пешеходная часть улицы Первомайской в границах улиц Гагарина - Школьная, - рассказала глава города Марина Трескова.

Следующий конкурсный этап - сбор предложений о том, как именно должна быть благоустроена выбранная территория. Какие преобразования ее ждут?

Предложения будут приниматься с 6 по 19 апреля на площадке «Живем на Севере»,а также боксов, установленных в следующих местах:

- Администрация города: пл. В.Нака, д. 1;

- ГДК «30 лет Победы»;

- спорткомплекс «Полярный»;

- приемная местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ул. Первомайская, д. 27.