Пуровчанин, распиливший на продажу чужую баржу, отделался условным сроком Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе осудили 28-летнего местного жителя за кражу составных частей баржи. Преступление случилось в июле 2020 года.

По материалам суда, злоумышленник пробрался на сухогрузное судна МП-450, стоявшее в затоне реки Пур, а затем, используя газорежущий инструмент, украл некоторые его части массой 6 500 килограмм. Сумма ущерба составила более 74 тысяч рублей.

Через некоторое время осужденный вновь пробрался на судно, забрав с собой уже 13 200 килограмм на сумму более 200 тысяч рублей. Но на этот раз уйти преступнику не удалось - его задержала полиция.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года и 6 месяцев. Также обвиняемый возместил ущерб.