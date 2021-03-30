В Новом Уренгое общественный транспорт перейдет на газомоторное топливо

Фото: правительство ЯНАО

В Новом Уренгое строят боксы для транспорта на газомоторном топливе. Также там будут автозаправочные станции и специализированное оборудование. Работы ведутся на территории муниципального унитарного предприятия автомобильного транспорта (МУПАТ).

Отметим, что первые автобусы на газомоторном топливе появились в городе в 2019 году. Специалисты утверждают, что такая техника выбрасывает в атмосферу меньше копоти и сажи, при этом аномально низкие зимние температуры никак не повлияли на работу автобусов.

Позже власти планируют построить еще один бокс в районе Коротчаево, а затем - перевести все автобусы и коммунальную технику на новое топливо.

- Переход на газомоторное топливо - перспективное направление, которое дает существенный экономический эффект. Если бы все автобусы работали на газомоторном топливе, то по нашим подсчетам, экономия предприятия могла бы составить более 60 миллионов рублей по текущим ценам, - рассказал первый заместитель главы города Виктор Пузанов.